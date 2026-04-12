Генштаб Израиля привел войска в состояние повышенной боевой готовности

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир распорядился подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана в ближайшем будущем и перейти в режим повышенной готовности, сообщает 12 апреля «Едиот ахронот», ссылаясь на источники.

Начальник Генштаба отдал такое распоряжение после провала переговоров США и Ирана о завершении войны, проходивших в Исламабаде 11-12 апреля.

По словам военных источников, в ЦАХАЛ вступил в действие упорядоченный боевой протокол, аналогичный тому, что использовался во время войны с Ираном в 2025 и 2026 годах. Одновременно с этим в армии ускорили процессы, связанные с планированием и оперативной деятельностью.

Всем родам войск Армии обороны Израиля поручили поддерживать высокую боеготовность, сократить время реагирования и устранить оперативные пробелы, добавляет издание.

США и Иран в ночь на 8 апреля заключили соглашение о прекращении огня на две недели, а также открытии Ормузского пролива, заблокированного Тегераном с начала войны. В первый день временного перемирия Иран открыл проход для четырех судов, но вновь закрыл пролив после того, как Израиль атаковал «Хизбаллу» в Ливане.

Переговоры США и Ирана прошли 11-12 апреля в Пакистане и продолжались, по оценкам сторон, от 21 до 25 часов. Как заявил президент США Дональд Трамп, стороны не смогли договориться по ядерному вопросу. Кроме того, США и Иран зашли в тупик по вопросу Ормузского пролива. После этого Трамп объявил, что ВМС начинают блокаду пролива.

Ормузский пролив имеет стратегически важное значение, поскольку через него до войны проходила одна пятая морских поставок нефти.

