Редакция «Новой газеты» выступила с заявлением по поводу уголовного преследования своего журналиста Олега Ролдугина, арестованного 10 апреля в рамках дела о незаконном использовании персональных данных.

Журналисты отмечают, что им непонятна сама суть уголовного дела, и арест их коллеги за преступление, «которое никто не может назвать», выглядит как «абсурд».

«Олега Ролдугина арестовали не по какому-либо обвинению, а по подозрению в чем-то. В чем именно, в суде так и не стало ясно. Не стало ясно: ни в чем событие преступления, ни когда оно было совершено, ни кем, ни кто потерпевший от этого неизвестного даже следствию преступления, — говорится в заявлении редакции. — По существу, Олега Ролдугина, как мы можем предположить, подозревают в том, что он работал журналистом-расследователем и публиковал тексты, имеющие важное общественное значение, — о коррупции высокопоставленных чиновников (в том числе и в правоохранительной системе)».

Кроме того, журналисты выразили недоумение по поводу обыска в «Новой газете», который в течение 12 часов проводился большим количеством сотрудников в штатском.

Можем сказать следующее: в чем бы ни заключалось обвинение, которое может быть когда-нибудь и будет предъявлено Олегу Ролдугину, оно, скорее всего, может быть связано с его профессиональной журналистской деятельностью, в ходе которой он доводил до общества ставшие известными ему сведения, касающиеся очень наглой коррупции высокопоставленных чиновников и силовиков. А жестокое задержание Олега и обыск в редакции, как мы можем предположить, был направлен в том числе и на то, чтобы заставить «Новую газету» приостановить свою деятельность.

Редакция «Новой газеты» пообещала, что продолжит свою работу и приложит все силы для освобождения Олега Ролдугина из-под стражи.

Обыск в редакции «Новой газеты» в Москве прошел 9 апреля. Тогда же был задержан обозреватель издания Олег Ролдугин. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал журналиста по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных (статья 272.1 УК). «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники пишет, что Ролдугина могут преследовать из-за телеграм-канала «Больше, чем факт».

В редакцию «Новой газеты» в Москве (да, она все еще там работает) пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о «незаконном использовании персональных данных» Задержан журналист-расследователь Олег Ролдугин

