ФСБ получила в свое распоряжение семь следственных изоляторов, в том числе «Лефортово» и «Шпалерку»
Семь следственных изоляторов, ранее входивших в систему Федеральной службы исполнения наказаний РФ, перешли в управление ФСБ. Данные об этом, как обратил внимание The Insider, появились в базе юридических лиц ЕГРЮЛ.
Речь идет про:
- СИЗО-2 «Лефортово» в Москве;
- СИЗО-3 в Петербурге (известен как «Шпалерка»);
- СИЗО-4 в Ростове-на-Дону;
- СИЗО-5 в Краснодаре;
- СИЗО-6 во Владикавказе;
- СИЗО-7 в Челябинске;
- СИЗО-8 в аннексированном Симферополе.
В большинстве из них, кроме изоляторов в Петербурге и Челябинске, также одновременно сменилось руководство. Имя директора изолятора в Симферополе в выписке ЕГРЮЛ скрыто.
Летом 2025 года Госдума приняла закон, который возвращает ФСБ право иметь собственные следственные изоляторы. Он вступил в силу в январе 2026-го.
У ФСБ было право иметь собственные СИЗО до 2006 года. Решение о передаче изоляторов под контроль Минюста вместо ФСБ приняли в рамках выполнения обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении в Совет Европы. «Медиазона» писала, что де-факто после этого у ФСБ сохранились подконтрольные ей СИЗО — например, московское СИЗО-2 «Лефортово», которое находится рядом со зданием Следственного управления спецслужбы.
Россия вышла из Совета Европы в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.