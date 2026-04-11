ФСБ получила в свое распоряжение семь следственных изоляторов, в том числе «Лефортово» и «Шпалерку»

Семь следственных изоляторов, ранее входивших в систему Федеральной службы исполнения наказаний РФ, перешли в управление ФСБ. Данные об этом, как обратил внимание The Insider, появились в базе юридических лиц ЕГРЮЛ.

Речь идет про:

СИЗО-2 «Лефортово» в Москве;

СИЗО-3 в Петербурге (известен как «Шпалерка»);

СИЗО-4 в Ростове-на-Дону;

СИЗО-5 в Краснодаре;

СИЗО-6 во Владикавказе;

СИЗО-7 в Челябинске;

СИЗО-8 в аннексированном Симферополе.

В большинстве из них, кроме изоляторов в Петербурге и Челябинске, также одновременно сменилось руководство. Имя директора изолятора в Симферополе в выписке ЕГРЮЛ скрыто.

Летом 2025 года Госдума приняла закон, который возвращает ФСБ право иметь собственные следственные изоляторы. Он вступил в силу в январе 2026-го.

У ФСБ было право иметь собственные СИЗО до 2006 года. Решение о передаче изоляторов под контроль Минюста вместо ФСБ приняли в рамках выполнения обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении в Совет Европы. «Медиазона» писала, что де-факто после этого у ФСБ сохранились подконтрольные ей СИЗО — например, московское СИЗО-2 «Лефортово», которое находится рядом со зданием Следственного управления спецслужбы.

Россия вышла из Совета Европы в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

