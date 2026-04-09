В Дагестане и Чечне из-за наводнений ввели режим ЧС федерального масштаба

Глава МЧС Александр Куренков объявил 9 апреля, что из-за наводнений в Чечне и Дагестане установили режим чрезвычайной ситуации .

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных нами докладов, принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал министр на заседании в Махачкале.

Наводнение в Дагестане началось в ночь на 5 апреля из-за сильных дождей. В городах и селах затопило дома, в регионе начались перебои с водо- и электроснабжением. В горах сошли лавины и сели. В результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое детей. От наводнения пострадали более шести тысяч человек. По данным МЧС на 9 апреля, в восьми населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.

До этого наводнение на Северном Кавказе произошло в конце марта, оно затронуло Дагестан и Чечню. По данным властей, в Чечне повреждения получили больше трех тысяч домов, жителей Гудермеса и еще нескольких населенных пунктов эвакуировали. Повреждения получили 30 мостов: 15 автомобильных и 15 пешеходных.

Дагестанские чиновники винят в наводнениях изменение климата и хаотичную городскую застройку Инфраструктурные проблемы в республике действительно не решаются годами

Дагестанские чиновники винят в наводнениях изменение климата и хаотичную городскую застройку Инфраструктурные проблемы в республике действительно не решаются годами