«Королева кетамина» получила 15 лет по делу о смерти Мэттью Перри

42-летняя гражданка США и Великобритании Джасвин Сангха, известная как «королева кетамина», приговорена к 15 годам тюремного заключения. Ее признали виновной в продаже наркотических веществ, которые привели к смерти актера Мэттью Перри, сообщает Sky News 8 апреля.

Первоначально Сангха отрицала обвинения, но согласилась изменить свою позицию в 2025 году за несколько недель до того, как дело направили в суд.

Всего по делу о смерти Мэттью Перри свою вину признали пять человек. Джасвин Сангха стала третьим человеком, которому вынесли приговор.

Врач Сальвадор Пласенсия, который поставлял кетамин актеру, в декабре 2025-го получил два с половиной года тюрьмы. Другой врач, Марк Чавес, получил три года условного надзора и 300 часов общественных работ после того, как признал, что продавал кетамин Пласенсии.

Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли 28 октября 2023 года в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. В отчете о вскрытии говорилось, что причиной его смерти стало острое воздействие кетамина. По версии обвинения, фигуранты дела знали, что у Перри есть зависимость, но способствовали тому, чтобы актер употреблял кетамин.

В причастности к смерти Мэттью Перри обвинили помощника актера, двух врачей и двух наркоторговцев. Среди них — «королева кетамина», связанная с гибелью еще одного человека