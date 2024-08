Alex Huckle / GC Images / Getty Images

Прокуратура США после семи месяцев расследования смерти Мэттью Перри предъявила обвинения пяти людям: личному помощнику актера, двум врачам, а также двум наркоторговцам, — сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и заявления представителей правоохранительных органов США в ходе специальной пресс-конференции.

Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли днем 28 октября 2023 года в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. В отчете о вскрытии, который опубликовало Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, говорится, что причиной смерти стало острое воздействие . При этом эксперты отмечали, что уровень кетамина, обнаруженный в крови актера, был примерно таким же, как при общей анестезии.

По версии прокуратуры, обвиняемые способствовали тому, чтобы Перри употреблял кетамин, хотя знали историю его зависимости, в том числе от наркотических веществ, и его попытках бороться с этим.

О своих зависимостях Мэттью Перри подробно рассказал в мемуарах

«Когда я набираю вес — это алкоголь, когда худой — это таблетки» Мэттью Перри написал очень откровенные мемуары — о съемках в «Друзьях» и о своей наркозависимости. Пересказываем самое впечатляющее

«Обвиняемые воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться, — заявил на пресс-конференции прокурор Центрального округа Калифорнии Мартин Эстрада. — Они знали, что поступают неправильно. Они знали, что их действия грозят Перри большой опасностью. Но они все равно сделали это. В конце концов, обвиняемые были больше заинтересованы в том, чтобы нажиться на Перри, чем в его благополучии».

Как сообщили в прокуратуре, трое обвиняемых — помощник, живший вместе с актером, один из врачей и один из торговцев наркотиками — пошли на сделку со следствием и признали вину. Двое других — второй врач и наркоторговка, известная как «королева кетамина» — обвинения отрицают.

Что известно об обвиняемых

«Королева кетамина» 41-летняя Джасвин Сангха. Жительница Северного Голливуда, которая устроила в своем доме, по словам прокуроров, «торговый центр по продаже наркотиков». С 2019 года Сангха нигде не работала и занималась наркобизнесом, специализируясь на продаже кетамина. Согласно показаниям других обвиняемых, «королева кетамина» утверждала, что ведет дела со знаменитостями «высшего класса». По версии обвинения, Сангха начала продавать кетамин личному помощнику Перри и уличному дилеру в середине октября 2023 года. Ее также связывают со смертью еще одного человека, который принял слишком большую дозу кетамина. По данным прокуратуры, в 2019 году она продала вещество некоему Коди Маклори за несколько часов до его смерти от передозировки. После этого родственник погибшего написал сообщение Сангха о том, что кетамин убил Маклори. Та, в свою очередь, загуглила: «Может ли кетамин быть указан в качестве причины смерти?»

Прокуроры отмечают, что после этого случая Сангха продолжила продавать кетамин. После смерти Перри сотрудники правоохранительных органов провели в ее доме обыск, изъяв 79 ампул кетамина, а также 1,4 килограмма таблеток, содержащих метамфетамин, псилоцибиновые грибы, кокаин и рецептурные препараты, которые, как оказалось, были получены обманным путем. Ей предъявили обвинения в сговоре с целью распространения кетамина, содержании наркопритона, хранении метамфетамина и кетамина и распространении кетамина. Подозреваемой грозит пожизненное заключение. Сангха вину не признала.

42-летний доктор Сальвадор Пласенсия из Станта-Моники. По данным прокуратуры, он за месяц до смерти Перри узнал, что актер ищет кетамин. Обвинение считает, что Пласенсия как минимум один раз сделал Перри инъекцию кетамина, а затем оставил помощнику актера флаконы с веществом, шприцы и инструкции о том, как делать уколы. Врачу предъявили обвинения в распространении кетамина и фальсификации документов и записей, связанных с федеральным расследованием. Ему грозит до 110 лет лишения свободы. Пласенсия вину не признал.

54-летний доктор Марк Чавес из Сан-Диего. Как сообщает The New York Times, он предлагал свои услуги под брендом The Health MD («Доктор Здоровье»), называя себя коучем по долголетию, врачом, предпринимателем и фитнес-новатором. Незадолго до задержания Чавес возглавил компанию, специализирующуюся на регенеративной медицине. Судя по профилям Чавеса и Пласенсии в LinkedIn, врачи хорошо друг друга знали. Пласенсия отмечал, что Чавес был его наставником последние 15 лет. Чавес пошел на сделку со следствием. Он признал, что продал Пласенсии кетамин — при этом часть анестетика врач получил из своей бывшей клиники. По версии обвинения, Чавес также солгал оптовому поставщику вещества и выписал фальшивый рецепт на имя бывшего пациента без его ведома и разрешения. Врач признал вину в сговоре с целью распространения кетамина. Ему грозит до 10 лет заключения.

59-летний Кеннет Ивамаса — личный ассистент Перри, который жил с ним в одном доме. В августе он признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина, который привел к смерти человека. По версии обвинения, Ивамаса вводил Перри кетамин без медицинской подготовки, в том числе сделал несколько инъекций в день смерти актера. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

54-летний Эрик Флеминг, которого прокуратура назвала наркодилером и знакомым Перри. Он признался, что получил 50 ампул с кетамином от Сангха и передал их помощнику актера. При этом половину ампул Перри получил от Флеминга за четыре дня до смерти. Подозреваемый признал себя виновным в распространении кетамина, повлекшем смерть. Ему грозит до 25 лет заключения.

Как прошли последние недели жизни актера

Мэттью Перри, по данным прокуратуры, незадолго до смерти проходил терапию кетамином из-за депрессии и тревожного расстройства в одной из клиник и стал зависим от анестетика. Когда врачи отказались увеличить дозировку, актер начал искать лекарство в других местах. В сентябре он попросил своего помощника Ивамасу, который координировал его визиты к врачу и следил за приемом лекарств, незаконно достать ему кетамин.

В поисках кетамина Ивамаса познакомился с Пласенсией. Примерно в то же время врач, пишет The New York Times, задумался о деньгах, которые он мог бы заработать вместе со своим другом Чавесом, и написал ему: «Интересно, сколько этот идиот заплатит». «Давай узнаем», — ответил Чавес.

В итоге Чавес, по данным обвинения, примерно в течение месяца предоставил актеру через Пласенсию и помощника 22 ампулы кетамина и несколько кетаминовых пастилок, полученных по поддельному рецепту на препарат. Пласенсия, в свою очередь, в сентябре — октябре 2023 года как минимум семь раз незаконно передал Перри кетамин и проинструктировал Ивамасу, как делать инъекции. Всего, согласно материалам обвинения, Перри заплатил за кетамин и услуги Пласенсии не менее 55 тысяч долларов. Как отмечает BBC News, Перри платил около двух тысяч долларов за ампулу, которая на самом деле стоит 12 долларов.

Газета также описывает эпизоды, когда Пласенсия сам ввел Перри кетамин. По данным журналистов, это произошло в октябре на парковке возле аквариума в Лонг-Бич, куда актер приехал вместе с помощником. Врач сделал инъекцию Перри на заднем сидении его автомобиля и передал еще несколько ампул.

Другой укол Пласенсия сделал актеру после визита в клинику, где Перри получил инъекцию в рамках лечения. Согласно показаниям Ивамасы, врач пришел домой к актеру и ввел ему большую дозу кетамина, после которой Перри «застыл» — потерял способность говорить и двигаться, у него поднялось кровяное давление. Ивамаса и Пласенсия с трудом перенесли актера на диван. «Доктор сказал что-то вроде: „Давайте больше не будем так делать“», — заявил прокурорам помощник Перри. При этом, по его словам, Пласенсия продолжал предлагать актеру кетамин.

После предъявления обвинений адвокат Пласенсии заявил СNN, что нет никаких доказательств вины его подзащитного. «Перри проходил курс лечения кетамином. Под медицинским наблюдением, по медицинскому предписанию. И хотя прокурор США может не согласиться с медицинским заключением доктора Пласенсии, в тот момент не было ничего криминального. И что еще более важно, кетамин, от которого скончался Перри, не имеет отношения к доктору Пласенсии», — заявил Стефан Сакс, представляющий интересы врача.

В октябре актер и его помощник начали искать дополнительные источники получения кетамина. Через общих друзей Перри познакомился с Эриком Флемингом, которого обвинение называет наркодилером. 10 октября Флеминг написал актеру, что готов предоставить ему анестетик по «хорошей цене», если получит плату за посредничество в сделке.

Для обсуждения деталей Флеминг связался с Ивамасой и отправил ему фотографию флакона с изображением лошади на этикетке. Как предполагает The New York Times, этот кетамин использовали как ветеринарный транквилизатор. Флеминг также прислал помощнику актера скриншоты переписки с Сангха, заверяя, что предложенный анестетик — «отличный товар» и что, если бы это было не так, «она потеряла бы свой бизнес». Однако Ивамаса ответил, что Перри интересует только «немаркированный» кетамин, а не «лошадиные версии».

Вскоре Флеминг нашел альтернативу и привез Перри пробную ампулу кетамина за 180 долларов. Уже 14 октября по просьбе Ивамасы дилер доставил еще 25 ампул, взяв за них пять с половиной тысяч долларов и еще 500 долларов за свои услуги. Десять дней спустя Флеминг привез Перри еще 25 ампул и леденцы с кетамином в качестве бонуса от Сангха.

В последние дни перед смертью актера, следует из материалов дела, Ивамаса делал Перри по шесть-восемь инъекций в день. Как минимум дважды он находил актера без сознания после уколов. 28 октября, в день смерти Перри, помощник сделал ему первую инъекцию около 8:30 утра. Следующий укол актер попросил примерно через четыре часа, а третий — еще через 40 минут.

По словам Ивамасы, в третий раз актер попросил ввести ему дозу побольше и приготовить джакузи. После этого помощник ушел из дома по своим делам, а когда вернулся, нашел тело актера. Ивамаса спрятал ампулы и шприцы, оставшиеся в доме, и связался с Флемингом. Согласно показаниям помощника актера, все инъекции, которые он в тот день сделал Перри, были получены от «королевы кетамина» через Флеминга.

В тот же день Сангха удалила переписку с Флемингом в мессенджере Signal и попросила его о том же. Посредник, в свою очередь, заявил, что он «на 90% уверен, что все защищены», отметив, что общался только с Ивамасой, а не с Перри. Он также спросил ее, как быстро кетамин выводится из организма.

