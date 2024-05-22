Полиция Лос-Анджелеса ищет тех, кто передал Мэттью Перри кетамин. Расследование смерти актера продолжается

Полиция Лос-Анджелеса при содействии Управления по борьбе с наркотиками и Почтовой службы США проводит расследование из-за смерти актера Мэттью Перри. Первым о расследовании 21 мая сообщил таблоид TMZ, полиция подтвердила информацию The Los Angeles Times.

В полиции рассказали, что следователи пытаются выяснить, как Перри получил , из-за воздействия которого, по заключению судмедэкспертов, он умер. Источники TMZ в правоохранительных органах сообщили, что расследование идет уже несколько месяцев, но на какой оно стадии, неясно.

Источники издания утверждают, что следователи переговорили с некоторыми людьми в Голливуде, употребляющими запрещенные вещества, чтобы найти тех, кто передал Перри кетамин, который доступен только по рецепту. Пока никого не арестовали.

Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли 28 октября 2023 года в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса установило, что основной причиной смерти актера стало острое воздействие кетамина.

В отчете судмедэкспертов говорилось, что Перри проходил терапию кетамином от депрессии и тревоги, но в последний раз принял его за полторы недели до смерти. Эксперты пришли к выводу, что кетамин, обнаруженный в организме Перри после смерти, не мог быть получен в результате терапии, поскольку вещество находится в организме три-четыре часа.

Мэттью Перри известен по роли Чендлера в сериале «Друзья». В автобиографии «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», вышедшей в 2022 году, актер рассказывал, что многие годы боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и несколько раз лечился в реабилитационных клиниках.

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