Экспертиза назвала причиной смерти Мэттью Перри «острое воздействие кетамина»

Причиной смерти актера Мэттью Перри стало острое воздействие кетамина — сильнодействующего вещества, которое обычно используется как анестетик. Об этом сказано в отчете Управления судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, сообщает CNN.

«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его посмертных образцах крови, основными причинами смерти могли быть как перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания», — говорится в отчете.

В заключении отмечено, что Перри проходил терапию кетамином от депрессии и тревоги. При этом последний прием препарата в рамках терапии был за полторы недели до его смерти — это значительно превышает время, в течение которого это вещество все еще должно был находиться в его организме.

Другими сопутствующими причинами смерти актера названы ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Смерть Перри официально признана несчастным случаем.

Тело 54-летнего Перри было обнаружено днем 28 октября в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе.

Перри многие годы боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и неоднократно лечился в реабилитационных клиниках. Об этом он, в частности, рассказывал в своей биографии, опубликованной в 2022 году.