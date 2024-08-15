В деле о смерти Мэттью Перри появились задержанные

В Южной Калифорнии был произведен арест в связи со смертью актера Мэттью Перри, сообщает NBC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Других подробностей телеканал не приводит.

Таблоид TMZ пишет о нескольких задержанных. По информации издания, среди задержанных — как минимум один врач, а также несколько дилеров, которые участвовали в передаче актеру , из-за воздействия которого, по заключению судмедэкспертов, он умер.

По данным Associated Press, следователи задержали по меньшей мере одного человека по делу о смерти актера.

В конце мая стало известно, что полиция Лос-Анджелеса при содействии Управления по борьбе с наркотиками и Почтовой службы США проводит расследование из-за смерти Мэттью Перри. TMZ сообщал, что следователи переговорили с некоторыми людьми в Голливуде, употребляющими запрещенные вещества, чтобы найти тех, кто передал Перри кетамин, который доступен только по рецепту.

Мэттью Перри известен по роли Чендлера в сериале «Друзья». В автобиографии «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», вышедшей в 2022 году, актер рассказывал, что многие годы боролся с зависимостью от обезболивающих лекарств и алкоголя и несколько раз лечился в реабилитационных клиниках. В октябре 2023 года 54-летнего Перри нашли мертвым в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе.