Генсек НАТО после встречи с Трампом заявил, что «некоторые члены Альянса» не выполнили свои обязательства во время войны США с Ираном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в эфире CNN, что в ходе войны США с Ираном некоторы страны-члены Альянса «не выполнили свои обязательства».

Рютте в среду, 8 апреля, встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Комментируя CNN встречу, Рютте сказал, что Трамп «явно разочарован многими союзниками по НАТО, и я понимаю его точку зрения».

При этом генсек НАТО подчеркнул, что «подавляющее большинство европейских стран» помогло с логистикой, предоставило свои базы и оказало прочую поддержку.

Трамп, в свою очередь, после встречи с Рютте написал в своей соцсети Truth: «НАТО не было там, когда мы в них нуждались, и они не будут там, когда снова будут нужны».

Официально Белый дом встречу Трампа и Рютте на момент публикации новости не комментировал.

Некоторые страны-члены НАТО, в том числе Испания, отказались предоставить свои базы для ударов США по Ирану. Трамп неоднократно критиковал их за это. Издание The Wall Street Journal 8 апреля сообщило, что Белый дом рассматривает возможность вывести своих военных из стран НАТО, которые не поддержали войну США и Израиля с Ираном.

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным оппонентом Трампа в Европе Он критикует политику США в отношении НАТО, мигрантов, Венесуэлы и Ирана. Трамп собирается его за это наказать

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным оппонентом Трампа в Европе Он критикует политику США в отношении НАТО, мигрантов, Венесуэлы и Ирана. Трамп собирается его за это наказать