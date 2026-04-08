«Новый Калининград»: в Калининграде отменили парад на 9 мая

В Калининграде решили не проводить парад Победы на 9 мая, рассказали местному изданию «Новый Калининград» несколько источников.

Калининградское издание «Балтик Плюс» также сообщает об отмене парада со ссылкой на анонимных собеседников, в том числе среди силовиков.

О причинах этого решения, журналисты не сообщают. По информации «Нового Калининграда», парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Официального объявления об отмене парада не было. «Балтик Плюс» обратилось за комментариями в региональное правительство. «Там сигнал приняли и обещали выяснить». Но, спустя два дня, ответа не было», — отмечает издание.

Последний раз вопрос об отмене парада в Калининграде поднимали в 2023 году, напоминает «Новый Калининград». В итоге его все же провели. В том же году по «соображениям безопасности» парады отменили в Белгородской области, Курске и аннексированном Крыму. В июле 2025-го в Петербурге из-за «мер безопасности» отменили Главный военно-морской парад.