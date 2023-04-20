В аннексированном Севастополе отменили военный парад на 9 Мая

Министерство обороны РФ решило не проводить военный парад в Севастополе в День Победы. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава аннексированного города Михаил Развожаев.

Чиновник сообщил, что в городе пересмотрят «все планы подготовки к этому мероприятию». При этом, отметил Развожаев, возле домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, пройдут «парады памяти».

Аналогичное решение 12 апреля приняли в Крыму. Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов говорил, что проведение парада отменили «по соображениям безопасности». Он утверждал, что в Севастополе также не будет парада, но первоначально Михаил Развожаев это отрицал. В Крыму также отменили праздничные демонстрации на 1 Мая.

Ранее об отмене парадов сообщали в приграничных Курской и Белгородской областях. В Краснодарском крае парад решили провести только в Новороссийске. В Кремле, комментируя это, заявили, что решения о проведении парадов в регионах будут принимать губернаторы, исходя из требований безопасности.

Военные парады планируют провести в 28 российских городах, в том числе в Москве, говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В параде в Москве планируют участвовать более 10 тысяч военнослужащих. В связи с этим будут приняты усиленные меры безопасности, говорили в Кремле.

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году отменено по всей России.