«Агентство»: почти половина сотрудников посольства РФ в Венгрии может быть связана со спецслужбами

15 сотрудников посольства РФ в Венгрии связаны со спецслужбами, а еще шестеро, предположительно, могут иметь такие связи, выяснило «Агентство». Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав данные утечек за разные годы. Всего, по данным МИД Венгрии, в посольстве России работают 47 сотрудников.

«Агентство» подробно рассказало о некоторых из сотрудников, связанных со спецслужбами:

Первый советник посольства, 43-летний Вячеслав Шмидт, по данным утечек, в 2011 году работал начальником штаба войсковой части № 12423 (входит в Ракетные войска стратегического назначения). В 2024 году Шмидт был зарегистрирован в доме в Москве, где также зарегистрированы по меньшей мере трое сотрудников ГРУ.

Другой первый советник, 41-летний Алексей Шапошников, в телефонной книге у знакомых записан как «Леша ФСБ-ШНИК».

Торговый представитель, 58-летний Сергей Лелюк, в 2002-2003 годах работал в Минобороны России, свидетельствуют данные утечек. В 2025 году он указал адресом регистрации в Москве дом, где живут три сотрудника ГРУ.

Издание отметило, что некоторые сотрудники посольства могут быть прямо не связаны со спецслужбами, но на их возможную связь указывают адреса регистрации, образование или прежние места работы.

«Агентство» пишет, что спецслужбы РФ вовлечены в работу посольства в Венгрии сильнее, чем в Бельгии, где находится штаб-квартира НАТО и офисы некоторых органов Евросоюза. «Это может свидетельствовать о повышенном внимании Кремля к Венгрии, где в эти выходные пройдут парламентские выборы», — указывает издание.

Financial Times и The Washinghton Post ранее сообщали, что Россия активно пытается помочь партии «Фидес» Виктора Орбана победить на выборах. В Москве говорили, что не вмешиваются в предвыборную кампанию в Венгрии.

Виктора Орбана на предстоящих выборах в парламент Венгрии также поддерживают власти США.

Читайте также

«Я люблю Виктора» Трамп и Вэнс созвонились, когда вице-президент США выступал на митинге в Венгрии. Так они решили поддержать Орбана перед выборами, которые он может проиграть

Читайте также

