Россия поменяла даты старта своих лунных программ

Запуск российских космических аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесен. Такой вывод, пишет «Коммерсант», можно сделать из презентации, которую представил вице-президент РАН Сергей Чернышев на заседании академии наук.

Чернышев, в частности, сообщил, что запуск аппарата «Луна-29» ожидается в 2032 году, «Луны-30» — в 2034-м, а «Луны-28» — в 2036-м.

Программа России по изучению Луны, напомнил вице-президент РАН, разделена на два этапа. Первый — исследование технологий и мест посадки аппаратов. Второй — формирование элементов лунных баз.

Предыдущие даты лунных программ в октябре 2025 года объявлял директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. Он говорил, что «Луну-30» с тяжелым луноходом планируется доставить на естественный спутник Земли в 2036 году. Датой запуска «Луны-28» он назвал 2034 год, а «Луны-29» — 2032 год.

В декабре 2023 года Юрий Борисов, возглавлявший на тот момент «Роскосмос», заявлял, что запуск «Луны-28» планируется к 2030 году. До этого, по его словам, «Роскосмос» собирался в 2027 году запустить «Луну-26», а вслед за ней два аппарата — «Луна-27а» и «Луна-27б». В качестве ориентировочной даты их запуска «Роскомос», заявлял тогда Борисов, рассматривает 2028 год.

В сентябре 2025 года научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый говорил, что в 2028 году собираются запустить «Луну-26». Даты стартов других аппаратов он не называл, сообщив лишь, что «пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются». В октябре того же года директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович, говорил, что запуски «Луны-27а» и «Луны-27б намечены на 2029-30 годы.

Первую в истории современной России — и последнюю на настоящий момент — миссию к Луне «Роскомос» отправил в августе 2023 года. «Луна-25» должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли. Аппарат разбился о поверхность Луны.

«Артемида-2». Люди впервые с 1972 года прилетели к Луне

Историческая миссия «Артемиды-2»: астронавты улетели рекордно далеко от Земли, обогнули Луну и сделали фото ее обратной стороны Через несколько дней они вернутся домой

