Миссия «Артемида-2» улетела рекордно далеко от Земли: астронавты обогнули Луну, сделали фото ее обратной стороны и уже через несколько дней вернутся домой На борт «Ориона» дозвонился Трамп — чтобы поздравить экипаж с историческим достижением
Миссия «Артемида II» успешно выполнила ключевой пункт своей программы — облетела вокруг Луны. Чтобы обогнуть спутник Земли, кораблю «Орион» потребовалось семь часов. Когда корабль находился с обратной стороны Луны с ним планово не было связи, а снимки, которые астронавты сделали в этот момент, обещают показать позднее. «Медуза» кратко рассказывает, как прошел этот этап миссии.
В ночь на 7 апреля корабль «Орион», на борту которого находятся три астронавта из США Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен, как и планировалось, подлетел к Луне на расстояние около 6 тысяч километров и обогнул спутник Земли. Когда корабль огибал Луну с обратной стороны, связи с ним, как и было задумано, не было в течение примерно 40 минут.
Как отмечает CNN, это самый долгий срок в истории пилотируемых полетов, когда у экипажей кораблей не было связи с Землей. Миссия «Артемида II» установила еще один рекорд, удалившись от Земли на 252 756 миль (406 771 километр). Предыдущий рекорд — 248 655 миль — принадлежал «Аполлону 13» и продержался с 1970 года.
Во время полета вокруг Луны астронавты в числе прочего видели примерно шесть вспышек от метеороидов, ударявшихся о поверхность спутника, и из той точки, в которой находился их корабль, наблюдали полное солнечное затмение, сделав снимки короны Солнца.
Связь с «Орионом» восстановилась в запланированное время. Сначала, пишет «Би-би-си», вернулся радиосигнал, затем поступил большой пакет данных, а после раздался четкий голос Кристины Кох: «Хьюстон, „Интегрити“, проверка связи. Так здорово снова слышать Землю».
Почти сразу после этого с астронавтами созвонился президент США Дональд Трамп. «Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться, невероятно гордиться, — сказал он. — В последнее время у нас много поводов для гордости, но нет ничего подобного тому, что сделали вы, впервые за более чем полвека достигнув и облетев Луну и побив абсолютный рекорд по расстоянию от Земли». Трамп также пригласил экипаж «Ориона» после возвращения прийти к нему в Белый дом. По словам президента США, он собирается попросить у астронавтов автографы.
Завершив ключевой этап миссии астронавты начали обратный путь к Земле. Возвращение займет около четырех суток. Корабль должен приводниться в Тихом океане у западного побережья США 10 апреля (в Европе будет ночь на 11 апреля).