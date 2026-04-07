Миссия «Артемида II» успешно выполнила ключевой пункт своей программы — облетела вокруг Луны. Чтобы обогнуть спутник Земли, кораблю «Орион» потребовалось семь часов. Когда корабль находился с обратной стороны Луны с ним планово не было связи, а снимки, которые астронавты сделали в этот момент, обещают показать позднее. «Медуза» кратко рассказывает, как прошел этот этап миссии.

В ночь на 7 апреля корабль «Орион», на борту которого находятся три астронавта из США Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен, как и планировалось, подлетел к Луне на расстояние около 6 тысяч километров и обогнул спутник Земли. Когда корабль огибал Луну с обратной стороны, связи с ним, как и было задумано, не было в течение примерно 40 минут.

Луна, какой ее видели астронавты с борта корабля «Орион» 6 апреля 2026 года NASA / Xinhua / Scanpix / LETA

Как отмечает CNN, это самый долгий срок в истории пилотируемых полетов, когда у экипажей кораблей не было связи с Землей. Миссия «Артемида II» установила еще один рекорд, удалившись от Земли на 252 756 миль (406 771 километр). Предыдущий рекорд — 248 655 миль — принадлежал «Аполлону 13» и продержался с 1970 года.

Сделанный во время миссии «Артемиды-2» снимок Луны, на котором впервые полностью видно так называемое море Восточное NASA / AFP / Scanpix / LETA

Во время полета вокруг Луны астронавты в числе прочего видели примерно шесть вспышек от метеороидов, ударявшихся о поверхность спутника, и из той точки, в которой находился их корабль, наблюдали полное солнечное затмение, сделав снимки короны Солнца.

Рид Уайсмен на борту корабля «Орион» 6 апреля 2026 года NASA / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Связь с «Орионом» восстановилась в запланированное время. Сначала, пишет «Би-би-си», вернулся радиосигнал, затем поступил большой пакет данных, а после раздался четкий голос Кристины Кох: «Хьюстон, „Интегрити“, проверка связи. Так здорово снова слышать Землю».

Один из лунных кратеров теперь будет носить имя «Кэрролл» — в честь жены Рида Уайсмена, умершей в 2020 году от рака. Астронавты обнимают Уайсмена после символической церемонии присвоения кратеру нового имени NASA / AFP / Getty Images

Почти сразу после этого с астронавтами созвонился президент США Дональд Трамп. «Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться, невероятно гордиться, — сказал он. — В последнее время у нас много поводов для гордости, но нет ничего подобного тому, что сделали вы, впервые за более чем полвека достигнув и облетев Луну и побив абсолютный рекорд по расстоянию от Земли». Трамп также пригласил экипаж «Ориона» после возвращения прийти к нему в Белый дом. По словам президента США, он собирается попросить у астронавтов автографы.

«Орион» приближается к Луне. 6 апреля 2026 года NASA / Reuters / Scanpix / LETA

Завершив ключевой этап миссии астронавты начали обратный путь к Земле. Возвращение займет около четырех суток. Корабль должен приводниться в Тихом океане у западного побережья США 10 апреля (в Европе будет ночь на 11 апреля).

Канадец Джереми Хансен бреется перед ключевым этапом миссии, используя айфон как зеркало. 6 апреля 2026 года NASA / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Астронавт Кристина Кох на борту «Ориона» NASA / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Виктор Гловер, Кристина Кох, Джереми Хансен и Рид Уайсмен. 6 апреля 2026 года Christinne Muschi / The Canadian Press / ZUMA Press / Scanpix / LETA

