Около консульства Израиля в Стамбуле открыли стрельбу. Два человека убиты, еще один задержан

У здания консульства Израиля в районе Бешикташ в Стамбуле произошла вооруженная перестрелка, сообщает газета Hürriyet.

В заявлении полиции Стамбула говорится, что три человека были «нейтрализованы», и двое из них — «ликвидированы».

По данным газеты, трое человек пытались прорваться в здание, где на седьмом этаже расположено консульство. Двое из них были вооружены длинноствольным оружием. Сотрудники охраны у входа и полицейские заметили угрозу, в результате завязалась перестрелка, в ходе которой двое нападавших были застрелены. Третий нападавший спрятался за автомобилем и продолжил стрелять по полицейским, но был поражен ответным огнем и задержан.

Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщает об одном убитом нападавшем, двое других, по его словам, ранены.

В ходе перестрелки ранения также получили двое полицейских.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что личности нападавших установлены, они прибыли в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле. По словам Чифтчи, один из нападавших был связан с «организацией, эксплуатирующей религию», двое других были братьями, один из которых имел судимость за наркотики.

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что прокуратура Стамбула начала расследование в связи со стрельбой.

С началом новой войны на Ближнем Востоке нападения на объекты, связанные с Израилем, происходят в разных странах Европы и мира. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в Европе расследуют возможную причастность Ирана к серии террористических атак на еврейские школы, синагоги и компании, связанные с Израилем. По данным газеты, с начала марта в Западной Европе было совершено или сорвано почти два десятка нападений на еврейские объекты в разных странах.

