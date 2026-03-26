WSJ: Иран организует атаки на синагоги и еврейские школы в Европе. Ответственность за них берет на себя фиктивная группировка

В Европе расследуют возможную причастность Ирана к серии террористических атак на еврейские школы, синагоги и компании, связанные с Израилем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

С начала войны на Ближнем Востоке в Западной Европе было совершено или сорвано почти два десятка нападений на еврейские объекты в разных странах.

Следствие подозревает, что иранские агенты вербовали исполнителей в интернете и создали фиктивную группировку под названием «Исламское движение праведных сподвижников», чтобы та брала на себя ответственность. По словам следователей и экспертов по борьбе с терроризмом, видеозаписи нападений активно распространялись в проиранских соцсетях, а как минимум в одном случае об атаке было объявлено заранее.

Группировка впервые появилась в телеграм-чатах 9 марта, когда произошел взрыв возле синагоги в бельгийском Льеже. Спустя несколько дней коктейли Молотова бросили в синагогу в Роттердаме и еврейскую школу в Амстердаме. 23 марта группировка взяла на себя ответственность за поджог автомобиля в еврейском квартале Антверпена и четырех машин скорой, принадлежащих еврейской службе экстренной помощи, в Лондоне.

По словам сотрудников европейских разведок, до марта эта группировка не попадала в их поле зрения. На то, что она может быть фиктивной, указывают, в частности, орфографические ошибки в арабском слове «исламский» в ее видеороликах. Кроме того, она брала на себя ответственность за атаки, которых на самом деле не было.

Использование вымышленной организации, как отмечает Джулиан Ланшес из Международного центра по борьбе с терроризмом, позволяет Ирану сохранять возможность «правдоподобного отрицания» своей причастности.