В Лондоне подожгли четыре автомобиля скорой помощи, принадлежащих еврейской общине

В районе Голдерс-Грин на северо-западе Лондона подожгли четыре автомобиля скорой помощи, принадлежащих еврейской организации «Хатцола».

Камеры видеонаблюдения, сообщает BBC News, зафиксировали, как трое людей в капюшонах налили бензин на автомобили и подожгли их. Из-за взрыва баллонов с кислородом, находившихся в машинах скорой помощи, в близлежащих зданиях выбиты стекла. Люди не пострадали.

В Голдерс-Грин большая еврейская община. Лондонская полиция рассматривает произошедшее «как акт антисемитизма», ведется розыск подозреваемых в поджоге.

«Хатцола» — некоммерческая служба медицинской помощи, действующая во многих странах мира. Она, в частности, обеспечивает бесплатную транспортировку членов еврейских общин в больницы.