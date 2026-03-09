В Льеже произошел взрыв у синагоги. Мэр города назвал это «актом антисемитизма»

В бельгийском городе Льеж в ночь на 9 марта произошел взрыв у синагоги, сообщает VRT со ссылкой на полицию.

Взрыв произошел около 4 часов утра. Пострадавших нет, но материальный ущерб оказался «значительным», пишет VRT. На фасаде здания выбиты окна, также повреждены окна зданий напротив.

Мэр Льежа Вилли Демейер назвал произошедшее «крайне жестоким актом антисемитизма», который «противоречит льежской традиции уважения к другим». «Недопустимо, чтобы конфликты извне проникали в наш город», — заявил Демейер.