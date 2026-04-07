Авиакомпания Nordwind не смогла привлечь туристов на рейсы из Москвы в Пхеньян

Авиакомпания Nordwind, получившая в июле 2025 года допуск Росавиации на полеты в столицу КНДР Пхеньян из Москвы, так и не смогла привлечь туристов, пишет «Коммерсант».

По словам источника издания, близкого к авиакомпании, туристов на рейсах «фактически не было». Отвечая на вопрос, бывают ли на рейсах свободные места, собеседник «Коммерсанта» сказал: «Бывают занятые места». Однако, по его словам, наличие прямого регулярного сообщения все равно «категорически важно для развития отношений между странами». Он добавил, что авиакомпания также перевозит «специалистов в сфере энергетики, IT и других».

По данным туроператоров, в 2025 году большинство туристов летали в КНДР из Владивостока рейсами национального перевозчика Северной Кореи Air Koryo.

Nordwind, как пишет «Коммерсант», получила 40,8 миллиона рублей субсидии за прямые рейсы между Пхеньяном и Москвой. Правительство России выделило на это из резервного фонда в три раза больше — 124,4 миллиона рублей. По условиям субсидии, авиакомпания должна была выполнить десять прямых рейсов в одном направлении с июля по ноябрь 2025 года. «Коммерсант» подсчитал, что за этот период было пять рейсов.

По оценке двух собеседников газеты в авиаотрасли, себестоимость перелета туда и обратно на дальнемагистральном самолете для Nordwind составляет от 30 до 35 миллионов рублей — то есть субсидии хватило на один рейс. Однако, по мнению источников «Коммерсанта», авиакомпания продолжит рейсы в Пхеньян даже без продления субсидий «при наличии государственной необходимости».

Прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном было впервые открыто 27 июля 2025 года рейсом авиакомпании Nordwind. Тогда Минтранс сообщал, что перевозчик будет летать раз в месяц «для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов».

Купить билеты в КНДР можно только в рамках тура через аккредитованные в стране российские турагентства (сейчас таких пять). По данным погранслужбы, за 2025 год россияне совершили чуть более пяти тысяч поездок с туристическими целями. Почти четыре тысячи туристов в Пхеньян перевезла через Владивосток рейсами Air Koryo компания «Восток Интур», пишет «Коммерсант».