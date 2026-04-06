Роскомнадзор объявил, что в феврале-марте «зафиксирован рекордный всплеск DDoS-атак».

Аналитики входящего в структуру РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщает государственное российское агентство РИА Новости, «отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак».

«Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера телеграм нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — заявили в Роскомнадзоре.

Если обычно система ведомства фиксирует в среднем 350 атак в неделю, из которых около 23 направлены на сам Роскомнадзор, то в пиковый период — с 26 февраля по 4 марта — общее число атак выросло до 949, сообщили в РКН.

Чаще всего атакам подвергались телекоммуникационные компании и хостинг-провайдеры, на третьем месте по числу атак — государственные ресурсы, цитирует ТАСС заявление Роскомнадзора.

В РКН особо подчеркнули, что, несмотря на большой рост нагрузки, Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) «подтвердила статус главного инструмента защиты российской цифровой инфраструктуры».

10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили начать «замедление» телеграма в России. 17 февраля телеграм-канал «База» со ссылкой на собственные источники сообщил, что телеграм будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. Уже в марте у многих российских пользователей мессенджер перестал работать, если не использовались средства обхода блокировок.

Роскомнадзор опять — самое ненавистное ведомство в России. Но теперь, наверное, навсегда

