Минцифры разослало российским компаниям методичку по поиску VPN на устройствах пользователей. В ней сказано, что выявление таких сервисов в айфонах проблематично

Министерство цифрового развития России направило крупнейшим российским интернет-компаниям методичку по выявлению VPN-сервисов на устройствах пользователей. Об этом сообщило РБК, в распоряжении которого есть копия рекомендаций, ее подлинность подтвердили источники издания на IT-рынке.

Методичку рассылали в продолжение совещаний, которые Минцифры проводило с компаниями и на которых ведомство озвучивало требования по ограничению VPN.

Согласно документу, компании должны проверять, включен ли VPN на устройствах пользователей, в три этапа: определять IP-адрес устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими, и со списком заблокированных адресов; проверять использование VPN на устройстве с собственного приложения; проверять использование VPN на устройствах с другими операционными системами (не iOS и Android).

В Минцифры отмечают, что второй этап проверки (проверять использование VPN на устройстве с собственного приложения, установленного на устройстве) затруднен на айфонах, так как на операционной системе iOS доступ к системным параметрам «существенно ограничен». На iOS все сторонние приложения изолированы и не могут собирать или изменять информацию, хранящуюся в других приложениях. На Android ситуация другая — там работают системы ConnectivityManager и NetworkCapabilities, которые позволяют любому приложению запросить параметры активной сети и сообщить, что текущий интернет-трафик идет через VPN.

В методичке также описаны другие ситуации, когда выявление VPN затруднено или невозможно. Среди них, например, ситуации, когда VPN настроен на роутере. В этом случае на самом устройстве отсутствуют локальные артефакты и выявить средство обхода блокировок невозможно.

Минцифры также утверждает, что для корпоративных VPN, которые бизнес использует для безопасного доступа сотрудников к рабочим ресурсам из дома, будет сформирован белый список, в который должны попасть известные корпоративные VPN и легитимные прокси-серверы.

В методичке также рекомендуется не проводить на устройстве пользователя непрерывный поиск VPN, так как «это будет негативно влиять на расход трафика и потребление заряда батареи».

По информации РБК, Минцифры попросило крупнейшие по аудитории российские площадки к 15 апреля ограничить доступ к их платформам пользователям с включенными VPN. О таком требовании Максут Шадаев сообщил на совещании 30 марта представителям более 20 компаний (среди них — Сбербанк, «Яндекс», VK, Wildberries & Russ, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито», X5 и другие). При этом власти пригрозили лишить IT-аккредитации Минцифры тех российских разработчиков, чьи сервисы продолжат работать при включенных у пользователей VPN.

Forbes в свою очередь писал, что Минцифры по поручению Владимира Путина попросило операторов связи брать с клиентов плату за трафик при использовании VPN-сервисов. Ведомство предлагает тарифицировать использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в мобильных сетях. Как это будет определяться, неизвестно. Глава ведомства Максут Шадаев также не исключил, что в будущем в России может быть введена административная ответственность за использование VPN.

