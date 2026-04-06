Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии. Он признался, что получал откаты при строительстве укреплений на границе с Украиной

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областных судов.

Его также лишили звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ». Суд постановил конфисковать у Смирнова 20,9 миллиона рублей.

Бывшего главу Курской области признали виновным в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Бывший глава региона пошел на сделку со следствием и признался, что получил более 20 миллионов рублей взяток от бизнесменов, которые выполняли контракты по строительству.

Прокуратура запрашивала для Смирнова 15 лет колонии. «То количество лет, которое запрошено… Я думаю, у меня даже такого жизненного ресурса нет. Считаю, конечно, несоизмеримо высоким запрос прокуратуры с учетом досудебного соглашения», — говорил бывший губернатор.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. Его задержали в Москве в апреле 2025 года. В тот же день были задержаны бывший заместитель Смирнова Алексей Дедов и Дмитрий Шубин, которого силовики называли посредником в передаче взяток.

Строительство двух линий обороны в регионе завершилось в октябре 2022 года. По версии следствия, Смирнов, бывший тогда первым заместителем губернатора Романа Старовойта, вместе Дедовым получили 12,9 миллионов рублей за покровительство при ремонте школ и лицея. Еще около восьми миллионов чиновники, по данным следствия, получили от депутата Курской областной думы Максима Васильева, чья фирма строила оборонительные сооружения в Глушковском районе на границе с Украиной.

В июле 2025 года Старовойт был найден мертвым в Москве. Следствие утверждало, что он покончил с собой. По одной из версий, он должен был стать следующим фигурантом дела о строительстве оборонных сооружений в Курской области.

