«Есть интерес к обмену военным опытом». Зеленский впервые приехал в Сирию и встретился с президентом страны

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля приехал в столицу Сирии Дамаск, где встретился с президентом страны Ахмедом аш-Шараа.

«Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Также обсудили обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным опытом и по вопросам безопасности», — рассказал Зеленский.

Он также заявил, что обсудил с президентом Сирии «роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции».

Это первый визит президента Украины в Сирию после того, как страны договорились возобновить дипломатические отношения, отмечает Reuters. В сентябре 2025 года Зеленский сообщил, что Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений.

В октябре 2025 года Ахмед аш-Шараа приезжал в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Аш-Шараа заявил, что у России «будет серьезная роль в развитии новой Сирии». При этом источники Reuters сообщали, что президент Сирии на встрече намеревается потребовать выдачи бывшего лидера республики Башара Асада, который скрывается в Москве.

Россия быстро наладила отношения с новыми властями Сирии — то есть с людьми, против которых раньше воевала. Как так получилось? Отвечает эксперт по международной политике Ханна Нотте

