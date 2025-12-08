Встреча временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита Шараа в Москву в октябре 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Год назад Россия потеряла своего важнейшего союзника на Ближнем Востоке — режим Башара Асада в Сирии. К власти в стране пришли силы, против которых Россия воевала на стороне Асада в 2015–2017 годах. Но новое сирийское руководство и Кремль быстро нашли общий язык, и Россия смогла сохранить если не влияние, то по меньшей мере присутствие в Сирии. О том, как ей это удалось, в интервью англоязычной «Медузе» рассказала Ханна Нотте, директор евразийской программы американского Центра исследования проблем нераспространения оружия массового поражения. Вот ее основные тезисы.

Ханна Нотте

У новых сирийских властей было несколько причин не разрывать отношения с Россией.

Во-первых, Россия — постоянный член Совета безопасности ООН, и она может оказать Сирии дипломатическую поддержку. Например, помочь с тем, чтобы международное сообщество перестало считать сирийские власти террористами. 7 ноября Совбез снял санкции с временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа — проект резолюции предложили США, а Россия проголосовала за.

Во-вторых, Россия остается экономическим партнером Сирии: печатает сирийские деньги, поставляет нефть, дизельное топливо, зерно. Сирийская армия вооружена преимущественно советским и российским оружием.

В-третьих, сотрудничество с Россией дает Дамаску возможность показать другим партнерам (США, Турции, странам Персидского залива), что он не зависит всецело ни от кого из них — у него есть другие опции.

Влияние России значительно ослабло. Российские военные лишились свободы действий в Сирии, которыми пользовались при Асаде: теперь они должны согласовывать свои перемещения с сирийскими службами безопасности. С другой стороны, возобновились полеты на российскую авиабазу в Хмеймиме. То есть российское присутствие в Сирии сохранилось.

Отношение сирийцев к России неоднородно. Многие ненавидят ее за бомбардировки в поддержку Асада. Другие видят в ней великую державу, с которой не стоит ссориться. Тем более, что у нее нет в Сирии собственной этноконфессиональной повестки, в отличие от Ирана (поддержка шиитов и алавитов), Катара (поддержка суннитов-исламистов) или Турции (борьба с курдами).

Россия сейчас — не приоритетный партнер Сирии. Сирии нужна в первую очередь экономическая помощь и инвестиции, а Россия из-за войны в Украине и санкций такую помощь оказать не может.

Полную версию интервью Ханны Нотте можно прочитать здесь.

