Россия возобновила полеты на авиабазу Хмеймим. Это произошло после визита в Москву нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа

Российские военные самолеты возобновили полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии на фоне восстановления отношений между двумя странами после свержения бывшего сирийского президента Башара Асада, сообщает Bloomberg.

По данным сервиса Flightradar24, 26 октября российский военный транспортный самолет Ил-62М прилетел из Ливии в сирийскую Латакию (там находится база Хмеймим — прим. «Медузы»), а затем отправился в Подмосковье. С 24 по 29 октября тяжелый грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» трижды выполнял рейсы на базу.

Анонимный источник Bloomberg, близкий к Кремлю, подтвердил, что Россия возобновляет авиасообщение. Агентство отмечает, что российские военные самолеты не летали на базу Хмеймим около полугода.

Россия использовала авиабазу Хмеймим и порт в Тартусе для расширения своего военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке, отмечает Bloomberg.

Свержение режима Башара Асада, который был союзников РФ, и бегство бывшего президента Сирии в Москву поставили под вопрос сотрудничество Кремля с новыми сирийскими властями.

15 октября временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, лидер запрещенной в РФ группировки , встретился с Владимиром Путиным в Москве. Он заверил российского президента что будет уважать все соглашения, заключенные прежним сирийским режимом.

Источники Reuters сообщали, что новый сирийский лидер также добивался экстрадиции Асада.