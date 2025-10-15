Путин принял в Москве временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. По данным Reuters, тот хочет потребовать выдачи Башара Асада

В Москву впервые с момента прихода к власти приехал временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, которого встретил в Кремле Владимир Путин.

«Между нашими странами за многие десятилетия сложились особые отношения», — сказал Путин на встрече, отметив, что у России никогда не было «каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами». По словам российского президента, Сирия сейчас «переживает непростые времена», но прошедшие в стране парламентские выборы укрепят «взаимодействие между всеми политическими силами».

Ахмед аш-Шараа в ответ сказал, что у России «будет серьезная роль в развитии новой Сирии», пишет ТАСС. Источники Reuters ранее сообщили, что президент Сирии на встрече намеревается потребовать выдачи бывшего лидера республики Башара Асада, который скрывается в Москве. Кроме этого, Ахмед аш-Шараа планирует провести переговоры о сохранении российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы ​​в Хмеймиме, сообщил официальный сирийский источник.

Он также официально запросит выдачу Асада, союзника России, для суда по обвинению в преступлениях против сирийцев, добавил источник.

Переговоры между лидерами России и Сирии пройдут в закрытом режиме. Представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва и Дамаск обсуждают в том числе «проблематику военного присутствия» России в Сирии, в том числе — «в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов».

Режим Асада, который долгие годы был президентом Сирии, пал 8 декабря, когда в Дамаск вошли вооруженные оппозиционные группировки. Во главе страны встал лидер одной из них, Ахмед аш-Шараа, который сейчас занимает пост президента переходного периода в стране. Асад бежал в Россию и укрылся в Москве, где, по некоторым данным, также находятся его жена и дети. По данным источника немецкой Die Zeit из окружения бывшего президента Сирии (который, в свою очередь, получил эту информацию не напрямую, а от неких «достоверных источников»), Асад живет в Москва-Сити и проводит время за онлайн-играми.

Читайте также

Еще недавно за поимку Ахмада аш-Шараа давали награду. Теперь он признанный лидер Сирии, с которым встречаются главы западных стран Как бывший боевик устроил всех в новой роли? И что угрожает его власти?

Читайте также

Еще недавно за поимку Ахмада аш-Шараа давали награду. Теперь он признанный лидер Сирии, с которым встречаются главы западных стран Как бывший боевик устроил всех в новой роли? И что угрожает его власти?