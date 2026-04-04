Власти Новосибирской области сняли агитационное видео с «благодарными фермерами», потерявшими свой скот

Принадлежащий правительству Новосибирской области телеканал ОТС выпустил видео с «благодарными фермерами», которые рассказывают, как получили компенсации за уничтоженный скот. Ролик, в частности, можно посмотреть на странице ОТС в соцсети «ВКонтакте».

Имена людей, появляющихся в кадре, не называют, указаны только названия населенных пунктов — Козиха, Новоключи, Чернокурья, Гнедухино. Это села, где активно протестовали против изъятия скота.

В ролике «благодарные фермеры» рассказывают: «Изъятие скота происходило со всеми нормами», «Утром акты сдали, вечером на счет деньги поступили», «Помощь была оказана вовремя».

Журналистам «7×7 — Горизонтальная Россия» удалось опознать одну из участниц агитационного ролика — это Азиза Садыкова, на февраль 2026 года она занимала пост врио главы Чернокурьинского территориального подразделения.

Фермер из Новоключей Светлана Панина (это от нее сбежал местный министр) заявила, что в записи ролика приняли участие двое мелких фермеров из ее села, которые не зависят от доходов от своего хозяйства — женщина работает учительницей, а мужчина держал только двух баранов.

Агитационный ролик раскритиковали и Z-блогеры, указавшие, в частности, что в записи видео приняли участие не фермеры, лишившиеся своего скота, а бухгалтер и подсобный рабочий администрации. «Это не просто медийное дно. Это показатель того, что жертв насилия заставляют благодарить своего насильника», — написала пропагандистка Анастасия Кашеварова, добавив, что, по ее мнению «каждый шаг неправильный и выглядит как издевка над народом».

В начале февраля власти Новосибирской области заявили, что выявили в двух районах несколько случаев заражения пастереллезом у коров. Затем по указу губернатора в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот.

Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не смогли внятно объяснить причину таких действий. Они также указывали на низкий размер компенсаций за потерянный скот, на которые они могли претендовать. Происходившее в Новосибирской области вызвало большой резонанс и за пределами региона.

Эксперты и источники некоторых изданий, например, «Новой газеты Европа», считают, что скот, вероятно, уничтожали из-за ящура, но факт вспышки этой опасной болезни власти пытаются скрыть.

