Бывший глава банка «Открытие» Михаил Задорнов добился снятия американских санкций

США сняли санкции с бывшего председателя правления банка «Открытие» и бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Михаил Задорнов возглавлял правление банка «Открытие» с 2018 года. В апреле 2022 года против него ввели санкции, а с 1 января 2023-го он покинул должность главы банка.

В августе 2024 года Задорнов оспорил санкции в окружном суде США по округу Колумбия. В иске к Госдепартаменту США и его тогдашнему главе Энтони Блинкену Задорнов отмечал, что больше не занимает постов в российском финансовом секторе, не связан с властями России и не влияет на их политику.