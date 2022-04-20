США ввели новые санкции против России. Под них попали топ-менеджеры «Открытия» и руководство Центробанка
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США ввели санкции против 29 физических лиц и 40 компаний из России. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.
Среди попавших под санкции оказались замминистра финансов Владимир Колычев и три представителя руководства Центробанка — первый зампредседателя Ксения Юдаева, зампредседателя Михаил Алексеев и советник главы ЦБ Алексей Симановский.
Также в список был внесен председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов и еще несколько топ-менеджеров банка.
Под санкции также попал «Транскапиталбанк» — оператор Hello, новой платежной системы Центробанка. по версии Минфина США «Транскапиталбанк» предлагал клиентам проводить платежи в обход санкций.
Предыдущий пакет санкций США ввели 6 апреля, он, в частности, предусматривал запрет на новые инвестиции в Россию. Из физических лиц фигурантами списков стали дочери президента РФ Владимира Путина, премьер Михаил Мишустин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.