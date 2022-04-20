США ввели новые санкции против России. Под них попали топ-менеджеры «Открытия» и руководство Центробанка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

США ввели санкции против 29 физических лиц и 40 компаний из России. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Среди попавших под санкции оказались замминистра финансов Владимир Колычев и три представителя руководства Центробанка — первый зампредседателя Ксения Юдаева, зампредседателя Михаил Алексеев и советник главы ЦБ Алексей Симановский.

Также в список был внесен председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов и еще несколько топ-менеджеров банка.

Под санкции также попал «Транскапиталбанк» — оператор Hello, новой платежной системы Центробанка. по версии Минфина США «Транскапиталбанк» предлагал клиентам проводить платежи в обход санкций.

Предыдущий пакет санкций США ввели 6 апреля, он, в частности, предусматривал запрет на новые инвестиции в Россию. Из физических лиц фигурантами списков стали дочери президента РФ Владимира Путина, премьер Михаил Мишустин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Читайте также

Война Пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь