«Открытие» продано ВТБ за 340 миллиардов рублей. Михаил Задорнов уходит с поста председателя правления банка

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Совет директоров Центробанка принял решение о продаже ВТБ банка «Открытие», сумма сделки составит 340 миллиардов рублей, объявил регулятор.

Акции банка «ФК Открытие», говорится в сообщении ЦБ, «оплачиваются денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек».

Право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года «при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме».

Михаил Задорнов, возглавляющий правление «Открытия» с 2018 года, с 1 января 2023 года уйдет с этого поста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

«Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев (экс-глава банка „Юникредит“ и бывший зампред ЦБ). Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения», — говорится в комментарии пресс-службы.

Как напоминает РБК, Михаил Задорнов не поддерживал идею объединения «Открытия» и ВТБ, о которой начали говорить еще в апреле. Задорнов тогда изложил свою позицию в письме министру финансов Антону Силуанову, указывая, что видит как финансовые, так и юридические препятствия для такой сделки. Он, в частности, считал, что несмотря на наложенные на «Открытие» санкции, банк можно продать инвесторам.

ВТБ и «Открытие» входят в число крупнейших, системно значимых банков России. После начала войны обе кредитные организации оказались в санкционных списках. Источник «Коммерсанта» в апреле говорил, что объединение ВТБ и «Открытия» позволило бы оптимизировать расходы «бюджета по стабилизации банковского сектора».

С августа 2017 года «Открытие» находится под управлением ЦБ РФ в рамках санации.

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