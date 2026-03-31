Telegram предупредил пользователей о том, что оформить подписку Premium «может стать технически невозможно».

Пользователи телеграма стали получать сообщения о том, что оформить подписку Premium «может стать технически невозможно».

Соответствующие сообщения от мессенджера появились в чате с официальным ботом и в меню приложения.

Предлагается оформить подписку на Telegram Premium на длительный срок — например, на два года со скидкой 57%. Сделать это пользователям рекомендуют до 1 апреля.

30 марта глава Минцифры РФ Максут Шадаев попросил операторов «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 — запретить своим абонентам пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Этим методом для оплаты сервисов Apple и покупки приложений в App Store пользуются многие владельцы айфонов в РФ— карты российских банков американская компания не принимает с 2022 года. Предполагается, что пополнение Apple ID с мобильного станет недоступно уже 1 апреля.

В конце февраля «База», РБК и The Bell писали, что телеграм полностью заблокируют в России 1 апреля. У многих пользователей телеграм перестал работать уже в марте.

