РБК: власти РФ потребовали от операторов запретить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона

С 1 апреля пользователи айфонов в России не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона, соответствующее указание операторы «большой четверки» получили на совещании с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника на телеком-рынке.

В качестве причины операторам указали в том числе на то, что надо препятствовать оплате VPN-сервисов.

В свою очередь «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в правительстве пишут, что Минцифры только обсуждает вариант временной приостановки функции оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона.

Этот вопрос обсуждался 28 марта на совещании Минцифры с операторами «большой четверки». Таким образом российские власти хотят заставить Apple вернуть российские сервисы в App Store, говорит источник агентств.

«В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», — сказал собеседник «Интерфакс».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Apple приостановила свою деятельность в России, в том числе работу сервиса Apple Pay. Кроме того, международные платежные системы Visa и Mastercard тогда же прекратили обслуживание карт в России, из-за чего стало невозможно оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

Однако у российских пользователей осталась возможность оплачивать покупки в App Store через счет мобильного телефона. Этот вариант работает для оплаты подписки, игр или внутренних покупок в приложениях из магазина App Store. Так, абоненты «Билайна» и МТС могут подключить номер телефона к Apple, и покупки в App Store будут оплачиваться напрямую со счета мобильной связи. У Т2 и «Мегафона» такая оплата есть через партнеров. После подключения баланс телефона фактически работает как обычная банковская карта.