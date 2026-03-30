«Например, на год». МТС и «Билайн» рекомендовали россиянам заранее пополнить баланс Apple ID со счета мобильного телефона

Российские мобильные операторы МТС и «Билайн» рекомендовали своим клиентам заранее пополнить баланс Apple ID со счета мобильного телефона на длительный срок.

Операторы направили такие уведомления 30 марта на фоне сообщений СМИ о том, что возможность оплаты сервисов Apple со счета мобильного могут запретить с 1 апреля.

«Чтобы сохранить доступ к подпискам, рекомендуем пополнить баланс Apple ID, например, на год», — говорится в уведомлении «Билайна», которое приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Знаем, что вы оплачиваете сервисы Apple с баланса телефона. Напоминаем, что у вас также есть возможность заранее пополнить баланс кошелька Apple в приложении Apple Store. Рекомендуем сделать это», — сообщил МТС своим клиентам (скриншот сообщения опубликовал ТАСС в своем телеграм-канале).

МТС отметил, что максимальная сумма пополнения за один раз составляет девять тысяч рублей, при этом количество операций не ограничено.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 28 марта попросил операторов «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 — запретить абонентам пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона, начиная с 1 апреля, сообщил ранее РБК. Ни министерство, ни операторы связи официально не подтверждали эту информацию. Это одна из множества мер по борьбе с использованием VPN, которые выдвинули власти РФ.

