Пропавшего во время этапа Никиту Журавеля нашли в колонии в Ульяновской области. Мать получила от него письмо

Никита Журавель, осужденный по делам о сожжении Корана и «госизмене», находится в колонии в Ульяновской области, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, мать Журавеля получила от него «трогательное письмо». «Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили). Дату написал в письме 26.03.2026», — рассказала Меркачева.

Член СПЧ отметила, что отправка бумажных писем из колоний — проблема, поскольку они могут идти адресату несколько месяцев. «Единственное спасение — электронные письма. Но они до сих пор есть не во всех колониях», — добавила Меркачева.

26 марта Меркачева со ссылкой на адвоката Журавеля сообщила, что заключенный пропал во время этапирования. Родственники несколько месяцев не могли связаться с осужденным и начали опасаться, что он мог заболеть или погибнуть в заключении.

Во ФСИН заявили, что Журавель находится «в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы», не уточнив, в каком именно. Ведомство утверждало, что сообщили матери заключенного о его местонахождении.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. Его обвинили в том, что он по заказу украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде и записал это на видео.

Дело стали расследовать в Чечне. На этапе следствия глава республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его на тот момент 15-летний сын Адам избил Журавеля в СИЗО Грозного.

В 2024 году суд приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии по делу об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти.

Через несколько месяцев стало известно о новом деле против Журавеля. В этот раз его обвинили в «госизмене» и приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии. Всего Журавель с учетом первого приговора должен будет провести в заключении 14 лет.

