Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу. Это первая поставка нефти за время американской блокады
Российский танкер «Анатолий Колодкин», на борту которого находятся 100 тысяч тонн нефти, прибыл на Кубу, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
Судно ожидает разгрузку в порту Мансас, заявили в Минтрансе, подчеркнув, что танкер привез «гуманитарный груз».
Это первая поставка энергоносителей на остров почти за три месяца — с тех пор, как власти США начали энергетическую блокаду Кубы.
Объем нефти, который привез «Анатолий Колодкин», обеспечит, как сообщалось, Кубу энергоносителями на несколько недель.
«Анатолий Колодкин» вышел из российского Приморска 9 марта и официально пунктом своего назначения указал американский город Атлантис. Танкер и его владелец — компания «Совкомфлот» с 2024 года находятся в санкционном списке США. СМИ и монторинговые проекты указывали, что фактическим пунктом назначения судна является Куба.
На фоне резкого роста мировых цен на энергоносители из-за войны США и Израиля с Ираном Соединенные Штаты смягчили санкции в отношении российской нефти, разрешив поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Однако в новой лицензии, выданной Минфином США, указывалось, что сделки с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины запрещены. Тем не менее 29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не против поставок российской нефти на Кубу.