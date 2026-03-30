Трамп заявил, что не против поставок российской нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в том, что танкер «Анатолий Колодкин» доставит на Кубу российскую нефть. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

По его словам, Вашингтон не против, если Куба получит российскую нефть, так как ей это нужно «для выживания». «Если какая-либо страна хочет сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет с этим проблем — будь то Россия или кто-либо еще», — заявил президент США.

На уточняющий вопрос, не считает ли он, что это поможет Владимиру Путину, Трамп ответил: «Как это ему поможет? Он потерял танкер с нефтью. <…> Если он хочет сделать это или другая страна, меня это не беспокоит. Это не возымеет никакого эффекта. С Кубой покончено, у них плохой режим, очень плохое и коррумпированное руководство. И получат ли они судно с нефтью, не имеет значения. Я бы предпочел пропустить его [танкер], будь он российский или чей-либо еще, людям нужно отопление, кондиционеры и все остальное».

The New York Times ранее сообщила, что Береговая охрана США разрешила танкеру «Анатолий Колодкин», который перевозит более 700 тысяч баррелей нефти, достичь берегов Кубы. Согласно данным MarineTraffic, вечером 29 марта танкер находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод.

«Анатолий Колодкин» вышел из российского Приморска 9 марта и официально пунктом своего назначения указал американский город Атлантис. На Кубу он должен прибыть 4 апреля. Вашингтон включил танкер и его владельца, «Совкомфлот», в санкционный список еще в 2024 году.

Если российский танкер прибудет на Кубу, то это будут первые поставки энергоносителей на остров почти за три месяца — с тех пор, как власти США начали энергетическую блокаду Кубы. Объем нефти, который перевозит «Анатолий Колодкин», обеспечит Кубу энергоносителями на несколько недель.

США, согласно действующей лицензии Минфина, разрешают поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. При этом в ней есть пункт, который запрещает сделки с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины.

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества