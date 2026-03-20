США запретили поставки российской нефти на Кубу, которая находится в энергетической блокаде

Министерство финансов США выдало новую лицензию на операции, связанные с поставками российской нефти и нефтепродуктов.

Она заменит документ от 12 марта, который действовал до 11 апреля и разрешал поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. В новой лицензии появился пункт, который запрещает сделки с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины.

Изменение условий поставок российской нефти произошли вскоре после того, как стало известно, что 4 апреля на Кубу должно подойти российское судно «Анатолий Колодкин» с более чем 700 тысячами баррелей нефти. Кроме того, 23 марта на Кубу должно прибыть судно «Си Хорс» (Sea Horse) под флагом Гонконга, предположительно перевозящее 27 тысяч тонн российского газа.

По данным аналитической компании Kpler, «Анатолий Колодкин» вышел из российского Приморска 9 марта и официально пунктом своего назначения указал американский город Атлантис. The New York Times называет это «уловкой». Еще в 2024 году Вашингтон включил танкер и его владельца, «Совкомфлот», в санкционный список, поэтому вероятность того, что он прибудет в США мала, поясняет газета. Kpler передает, что фактический пункт назначения «Анатолия Колодкина» — город Матансас на Кубе.

Если «Си Хорс» и «Анатолий Колодкин» прибудут на Кубу, то это будут первые поставки энергоносителей на остров почти за три месяца — с тех пор, как власти США начали энергетическую блокаду Кубы. Согласно оценке The New York Times, объем нефти, который перевозит «Анатолий Колодкин», обеспечит Кубу энергоносителями на несколько недель.

12 марта США объявили, что ослабляют санкции в отношении российской нефти. Американский Минфин разрешил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Разрешение действует в течение 30 дней — до 11 апреля. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что США «предоставляют временное разрешение странам закупать российскую нефть, которая в настоящее время находится в море», чтобы обеспечить «стабильность на мировых энергетических рынках».

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

