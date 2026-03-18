Россия отправила на Кубу суда с нефтью и газом. Если они дойдут, это будут первые поставки энергоносителей на остров за три месяца

23 марта на Кубу должно прибыть судно «Си Хорс» (Sea Horse) под флагом Гонконга, предположительно, перевозящее 27 тысяч тонн российского газа. 4 апреля к острову также должно подойти российское судно «Анатолий Колодкин» с более чем 700 тысячами баррелей нефти. Об этом Financial Times сообщил Самир Мадани, соучредитель сервиса по отслеживанию танкеров «теневого флота» TankerTrackers.

Если суда прибудут на Кубу, это будут первые поставки энергоносителей на остров за три месяца — с тех пор, как власти США начали энергетическую блокаду Кубы. Раньше главным импортером нефти для Гаваны была Венесуэла, но поставки оттуда прекратились после того, как в начале января США свергли президента Николаса Мадуро. Кроме того, в конце января Дональд Трамп пригрозил повышенными пошлинами любым государствам, поставляющим энергоносители Кубе.

Эта блокада оказалась для Кубы самой длинной по меньшей мере за 12 лет и вызвала масштабный энергетический кризис, пишет Bloomberg. Российская нефть, если она поступит на остров, станет для Гаваны серьезным подспорьем. Для нормального функционирования Кубе нужно примерно 100 тысяч баррелей нефти в день, но она производит лишь 40% этого объема. С начала блокады Куба тратит запасы импортной нефти, а также использует свою небольшую внутреннюю добычу.

На фоне дефицита топлива и электроэнергии Куба начала переговоры с США.

По данным источников The New York Times, Белый дом добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, надеясь, что позволит осуществить структурные экономические реформы. Также, по их словам, это позволит Дональду Трампу заявить о победе над еще одним левым лидером, который, как и Николас Мадуро, давно выступал против США.

В конце января Трамп говорил, что США могут осуществить «дружественное поглощение» Кубы. А на этой неделе он заявил, что ему может «выпасть честь» «взять Кубу в той или иной форме. «Думаю, я смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», — сказал Трамп.

