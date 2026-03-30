Рэпера Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»

Таганский районный суд Москвы назначил штраф в 95 тысяч рублей рэперу Ганвесту (настоящее имя — Руслан Гоминов). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд пришел к выводу, что в тексте одного из из треков музыкант «в неприличной форме» распространяет информацию, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», проявляя таким образом «явное неуважение к обществу».

О каком именно треке идет речь, не уточняется. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждает, что протокол составили из-за трека «Вика любит пэпэ».

Ганвеста признали виновным по статье о мелком хулиганстве (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

О том, что на Ганвеста завели административное дело, сообщила 17 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Тексты песен рэпера направили на экспертизу, чтобы определить, есть ли там пропаганда наркотиков. «Медиазона» отмечает, что начиная с февраля, несколько концертов рэпера были отменены — в Томске, Барнауле, Архангельске и Воронеже. Вскоре Ганвест заявил, что решил «переработать и зацензурировать 25 композиций из старого каталога», чтобы «полностью соответствовать требованиям законодательства РФ». По его словам, он принял такое решение еще в декабре 2025 года.

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно