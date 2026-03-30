El Pais: Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в ударах по Ирану

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, которые участвуют в американо-израильских ударах по Ирану. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Испания не только запрещает использование своих баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера истребителям и самолетам-заправщикам, участвующим в операции, но и закрывает доступ для американских самолетов, базирующихся в третьих странах, в том числе в Великобритании и Франции.

Посадка и пролет разрешены только в чрезвычайных ситуациях, уточняет El Pais.

При этом остальные задачи, предусмотренные двусторонним соглашением Мадрида и Вашингтона, продолжают выполняться. В частности, Испания участвует в материально-техническом обеспечении 80 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Европе.

Кроме того, центр управления воздушным движением, расположенный в Севилье, оказывает аэронавигационную поддержку американским бомбардировщикам, которые вылетают из штата Миссури, наносят удары по Ирану, а затем возвращаются на базу. Однако в воздушное пространство Испании они не заходят.

Премьер-министр Испании Педро Санчес открыто выступил против атаки Израиля и США на Иран. Испания запретила использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются полностью разорвать торговые отношения с Испанией. В ответ Педро Санчес сказал, что Испания выступает против нарушения международного права.

«Правительства призваны улучшать жизнь людей, а не ухудшать. Недопустимо, чтобы лидеры, не способные выполнить эту миссию, использовали туман войны, чтобы скрыть свою неудачу, и при этом набивали карманы избранных. Только они получают выгоду, когда мир перестает строить больницы и начинает строить ракеты», — говорил испанский премьер.

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным оппонентом Трампа в Европе Он критикует политику США в отношении НАТО, мигрантов, Венесуэлы и Ирана. Трамп собирается его за это наказать

