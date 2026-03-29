В Совете по правам человека заявили о «высокой вероятности» прекращения блокировки телеграма в России

Существует «высокая вероятность» того, что администрация Telegram выполнит требования властей РФ, и работа мессенджера в стране будет восстановлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление члена Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александра Ионова.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — заявил Ионов.

Как утверждает член СПЧ, в команде мессенджера «обсуждают» выполнение требований властей РФ.