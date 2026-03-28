Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов заявил, что готов заключить сделку со следствием. Он пообещал рассказать о незаконном имуществе чиновников

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов по итогам ознакомления со своим вторым уголовным делом заявил о желании заключить со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Он подал соответствующее ходатайство на имя руководителя следственной группы Следственного комитета Сергея Коровина. Иванова обвиняют в получении взяток на 1,3 миллиарда рублей, легализации преступных доходов и незаконном хранении и изготовлении оружия.

Иванов не признает вину. По мнению бывшего замминистра, его действия можно квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), так как он незаконно продолжил заниматься бизнесом, когда уже стал чиновником. В своем ходатайстве Иванов сообщил, что в обмен на другую квалификацию своего дела готов рассказать «о противоправной деятельности ряда лиц, занимавших ответственные должности в органах власти», о которой неизвестно правоохранительным органам. О ком идет речь, не уточняется.

По словам Иванова, соглашение о сотрудничестве позволит «раскрыть ряд тяжких и особо тяжких преступлений», а также «выявить имущество, подлежащее обращению в доход Российской Федерации, стоимостью в миллиарды рублей».

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов. Его вместе с бывшим подчиненным Антоном Филатовым признали виновными в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

