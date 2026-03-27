Русский дом в Праге закидали коктейлями Молотова

Здание Русского дом в Праге подверглось нападению — его забросали коктейлями Молотова, сообщил его глава Игорь Гиренко агентству ТАСС.

Полиция Чехии сообщила, что расследует нападение, в ходе которого вечером 26 марта кто-то бросил несколько коктейлей Молотова в Русский дом. Преступника ищут по подозрению в нанесении ущерба чужому имуществу.

Послушайте подкаст «Медузы» о том, как Россия распространяет свое влияние по миру

подкасты Как Россия использует свою «мягкую силу»? И правда ли, что влияние Кремля в мире выросло (даже несмотря на войну в Украине)? 52 минуты

Русский дом в Праге, как указывается на его сайте, был открыт в 1971 году и называет своей главной задачей «знакомство граждан Чешской Республики с историей и культурой России, традициями народов, населяющих страну и ее потенциалом». Такие Русские дома открыты во многих странах по всему миру, включая Западную Европу — и они продолжили работать и после начала войны в Украине. Управляет Русскими домами Россотрудничество.

В феврале власти Азербайджана потребовали закрытия Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что азербайджанский МИД призвал прекратить работу Русского дома из-за отсутствия регистрации в качестве юрлица и заявил, что МИД России «работает над урегулированием ситуации». Канал BakuTV утверждал, что под прикрытием Русского дома в Баку работают российские спецслужбы.