Власти Азербайджана уведомили Русский дом в Баку о закрытии

Обновлено. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что МИД Азербайджана призвал прекратить работу Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации в качестве юрлица. Он заявил, что МИД России «работает над урегулированием ситуации» с Русским домом. По его словам, Русский дом обязали в течение полутора месяцев покинуть арендуемое им помещение, поскольку владелец заявил о намерении срочно его продать.

Россотрудничество, которое управляет Русским домом в Баку, получило от властей Азербайджана официальное уведомление о прекращении деятельности, сообщает местное издание Report со ссылкой на источники.

Решение о прекращении деятельности также было принято в отношении Агентства США по международному развитию (USAID).

«Азербайджан сам стал донором и не нуждается в помощи извне, особенно если она оказывается на основе непрозрачных схем и через организации, структура которых носит явно разведывательный характер», — сказали источники.

Русские дома, которыми управляет Россотрудничество, есть во множестве стран по всему миру, включая большинство европейских. Эти организации представляют интересы Федерального агентства по делам СНГ и предлагают россиянам, живущим за рубежом, различные мероприятия и активности, а также отвечают за продвижение российской культуры, науки и образования.

В конце января BakuTV утверждал, что под прикрытием Русского дома в Баку работают российские спецслужбы. После этого азербайджанский посол Рахман Мустафаев был вызван в МИД России, ему выразили недовольство. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о подготовке иска в суд о защите деловой репутации, отметив, что аналогичные иски выиграны в Германии.