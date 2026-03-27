Financial Times: в сенате США готовят санкции в отношении властей Венгрии, заблокировавших кредит для Украины

В сенате США готовят законопроект о санкциях в отношении властей Венгрии, пишет Financial Times. Над документом работают сопредседатели группы наблюдателей сената по НАТО Джинн Шейхин от Демократической партии и Том Тиллис от Республиканской партии.

Авторы законопроекта планируют осудить Венгрию за то, что она по-прежнему покупает российские нефть и газ, а также блокирует выделение европейского кредита Украине в 90 миллиардов долларов.

Документ, в числе прочего, предусматривает визовые санкции в отношении венгерских официальных лиц, «участвующих в блокировке помощи Украине и продлении зависимости страны от поставок российских энергоносителей», сообщил источник издания.

Имена людей, в отношении которых планируется ввести санкции, в законопроекте не прописаны.

Законопроект планируется внести в сенат на следующей неделе (30 марта — 5 апреля).

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался одобрить выделение Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов долларов. Орбан в марте заявил, что разблокирует кредит если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Украинская сторона заявляет, что трубопровод в январе был выведен из строя российским ударом.

12 апреля в Венгрии должны пройти парламентские выборы. Партия Орбана, по данным опросов общественного мнения, уступает оппозиции по популярности.

Президент США Дональд Трамп 25 марта публично объявил, что поддерживает переизбрание Виктора Орбана на пост премьер-министра Венгрии.

Читайте также

Война Тысяча четыреста восемьдесят шестой день. ЕС не смог уговорить Орбана одобрить кредит для Украины. Зеленский продолжает конфликтовать с премьером Венгрии

Читайте также

