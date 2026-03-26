США и Израиль на четыре-пять дней исключили из «списков на ликвидацию» министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммадбагера Галибафа, чтобы они могли участвовать в переговорах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Сами переговоры, как отмечает издание, пока находятся под вопросом. Арагчи в последнем заявлении утверждал, что Иран не намерен вести переговоры, но арабские посредники говорят, что в частном порядке Тегеран «проявляет большую гибкость» и готов выслушивать предложения.

Тем не менее пока обе стороны выдвигают требования, которые «значительно выходят за рамки» тех, что обсуждались до войны, пишет WSJ. Иран требует компенсаций за ущерб, закрытия американских баз в регионе и гарантий ненападения, а США — отказа исламской республики от обогащения урана и ядерной программы, а также сокращения ракетной программы.

23 марта Трамп объявил, что США ведут переговоры с Ираном и уже близки к соглашению о завершении войны. В Иране какие-либо переговоры отрицают. В то же время источники разных изданий сообщают, что Тегеран выдвигает требования, несовместимые с позицией США, которая была еще до начала войны. США, в свою очередь, передали Ирану план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов — он предусматривает полный отказ Тегерана от ядерной программы, а также отказ от поддержки своих прокси-группировок в регионе и ограничение количества и дальности ракет.

Трамп на пресс-конференции в Белом доме 24 марта говорил, что Иран откажется от ядерной программы и хочет заключить сделку. Тогда же он заявил, что все лидеры Ирана «исчезли» и «никто не знает, с кем говорить», но США ведут переговоры «с нужными людьми» (кто это — не уточнялось).