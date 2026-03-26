Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с командирами силовых подразделений республики, в котором, в числе прочих принял участие его сын Адам, занимающий пост секретаря Совбеза Чечни.

На видео Адам Кадыров зачитывает доклад, в котором упоминаются мероприятия, проведенные во время Рамадана (17 февраля — 19 марта 2026 года).

Это первое появление на публике Адама Кадыров после того, как в середине января появились сообщения о том, что сын главы Чечни попал в ДТП и получил травмы.

Рамзан Кадыров на следующий день после предполагаемой аварии опубликовал видео с сыном, но оно, как выяснилось, было снято за несколько дней до этого. В начале февраля Кадыров назвал «вбросом» информацию о том, что его сын попал в ДТП. На следующий день он опубликовал видео «позднего ужина» с Адамом Кадыровым — на нем сын главы Чечни выглядит сильно похудевшим.

«Новая газета Европа» 12 февраля со ссылкой на источники писала, что Адам Кадыров после ДТП провел три недели в Боткинской больнице в Москве, где ему удалили селезенку. Источник «Новой» также рассказал, что у сына главы Чечни поврежден зрительный нерв и «есть опасность, что он останется на один глаз слепым».

