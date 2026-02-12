«Новая газета Европа»: Адаму Кадырову после ДТП удалили селезенку, он может ослепнуть на один глаз из-за повреждения зрительного нерва

Сын главы Чечни Адам Кадыров после ДТП в Грозном провел три недели в Боткинской больнице в Москве, где ему удалили селезенку, утверждает «Новая газета Европа» со ссылкой на источники.

В результате травмы головы, сообщили журналисты, у 18-летнего Кадырова была диагностирована трещина в челюсти. Ему на полгода прописали строгую диету.

Источник «Новой» также рассказал, что у сына главы Чечни поврежден зрительный нерв и «есть опасность, что он останется на один глаз слепым».

Вместе с Адамом Кадыровым после ДТП в Москву эвакуировали трех его охранников. По данным собеседников издания, у них намного более серьезные травмы. В частности, Бислан Каимов, которого называют лучшим другом сына главы Чечни, получил тяжелую черепно-мозговую травму и, возможно, останется парализованным.

О том, что в Грозном произошло ДТП, в котором пострадал Адам Кадыров, в январе сообщали оппозиционный телеграм-канал Niyso и издание «Кавказ.Реалии». По данным их источников, машина, за рулем которой находился 18-летний сын главы Чечни, потеряла управление на очень высокой скорости и столкнулась с ограждением. Автомобили кортежа, которые следовали за машиной Кадырова, врезались друг в друга. Как сообщали «Кавказ.Реалии», Адама Кадырова доставили самолетом на лечение в Москву.

9 февраля Рамзан Кадыров впервые прокомментировал информацию о возможном ДТП с участием его сына. Он назвал эти сведения «откуда-то взявшимся вбросом, который стал номером один в мировых новостях». На следующий день он опубликовал видео с Адамом Кадыровым — на нем сын главы Чечни выглядит сильно похудевшим.

