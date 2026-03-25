РБК: Gloria Jeans закроет около четверти своих магазинов до конца 2026 года

Российский производитель одежды Gloria Jeans планирует в течение 2026 года закрыть около 150 своих магазинов в разных регионах страны, пишет РБК со ссылкой на источник — консультанта на рынке коммерческой недвижимости, знакомого с планами компании.

По словам собеседника РБК, Gloria Jeans откажется от наименее эффективных с точки зрения доходности точек.

Другой источник РБК добавляет, что компания обсуждала оптимизацию количества магазинов на 150–200 точек до конца года. Еще два источника в торговых сетях, специализирующихся на продаже одежды и обуви, слышали о планах компании сократить в текущем году количество объектов.

Один из собеседников поясняет, что в 2025 году Gloria Jeans проанализировала свой портфель и решила прекратить работу наименее прибыльных магазинов. По его словам, компания оптимизирует количество своих точек последние несколько лет: в 2023 году у Gloria Jeans было 683 розничных магазина, а уже на конец 2025-го — 574, говорится в материалах ее бухгалтерской отчетности.

Gloria Jeans — российская компания, ее основал еще в 1990-х годах ростовский предприниматель Владимир Мельников.

В январе 2025 года стало известно, что Gloria Jeans закрывает две свои швейные фабрики в Ростовской области. «Потому, что нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни уходят на СВО, а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой», — объяснял Мельников. «Ведомости» выяснили, что эти фабрики перешли новому инвестору — основанной в ноябре 2022 года компании «Булава», которая производит форму для военных.

